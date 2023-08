VanMoof overgenomen door Britse e-stepsfabrikant Lavoie

Fietsenfabrikant VanMoof wordt overgenomen door Lavoie, een Britse fabrikant van elektrische steps. Lavoie gaat "enkele tientallen miljoenen euro's" in VanMoof steken.

Het moederbedrijf van Lavoie is McLaren, ook bekend van Formule 1. Topman Nick Fry van dat Britse bedrijf noemt de overname "exciting". Hij wil VanMoof gebruiken om leidend te worden in de wereld van elektrische mobiliteit. McLaren onderstreept dat het de 190.000 klanten van VanMoof "'op de weg wil houden" en het bedrijf verder wil ontwikkelen.

Op maandag wordt de deal definitief gesloten en wordt er meer bekend over de toekomst van VanMoof. Veel klanten hebben nog geld tegoed.

Failliet

De Amsterdamse fietsenfabrikant werd op 17 juli failliet verklaard. Er hadden meerdere partijen op het elektrischefietsenmerk geboden.

Het bedrijf leed forse verliezen, onder meer doordat het veel fietsen verkocht met gebreken. Doordat alle onderdelen in eigen huis worden geproduceerd en er vaak een tekort aan was, duurden reparaties lang of waren ze zelfs helemaal niet mogelijk.

Ook kampten klanten vaak met lange levertijden; soms duurde het wel tot zes maanden voor een bestelde fiets geleverd werd.

Sinds het faillissement moeten klanten voor reparaties naar Kwikfit, in plaats van naar de VanMoof garages waar reparaties onder de garantie vallen. Bij Kwikfit kunnen niet alle problemen verholpen worden omdat de specifieke VanMoof onderdelen daar niet op voorraad zijn.

VanMoof bestond sinds 2009 en heeft een kleine 200.000 fietsen verkocht.