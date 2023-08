Dirigent John Eliot Gardiner trekt zich terug na beschuldigingen ongewenst gedrag

De Engelse dirigent John Eliot Gardiner heeft na beschuldigingen over ongewenst gedrag alle optredens en andere verplichtingen voor de rest van het jaar afgezegd. De wereldberoemde dirigent zou onder meer een zanger hebben geslagen omdat hij via de verkeerde kant het podium afliep.

Gardiner zegt dat hij de komende tijd vrij neemt om specialistische hulp te zoeken waarvan hij "al een tijdje weet deze nodig te hebben". Zijn management zegt in een verklaring dat hij in therapie gaat en veel spijt heeft van zijn gedrag.

Gardiner zou volgens de krant The Guardian de zanger William Thomas in zijn gezicht hebben geslagen en op zijn mond hebben gestompt. Dat zou deze maand zijn gebeurd na een optreden in het zuidoosten van Frankrijk. Ook zou de 80-jarige Gardiner hebben gedreigd een biertje in het gezicht van Thomas (28) te gooien.

Gardiner erkende dat er een "incident" na het optreden was en bood zijn excuses daarvoor aan. "Ik weet dat fysiek geweld nooit acceptabel is en dat musici altijd veilig moeten zijn." Hij verklaarde zijn gedrag uit de extreme hitte en nieuwe medicijnen.

'Geen goede manieren'

Gardiner is een van Engelands beroemdste dirigenten; hij heeft twee Grammy Awards gewonnen en trad op bij de kroning van koning Charles. Hij was ook meer dan zestig keer te zien bij de BBC Proms, een serie zomerconcerten voor een groot publiek van de Britse omroep. Ook verwierf hij faam met zijn uitvoeringen van Barok-muziek, onder meer met het door hemzelf opgerichte Monteverdi Choir.

Binnen de muziekwereld staat hij al langer bekend om zijn problematische gedrag. Zo zou hij regelmatig tegen orkestleden schreeuwen als hij vindt dat ze iets verkeerd doen. "Er is een kunstvorm die hem ontgaat: die van goede manieren", schreef een columnist van het blad The Spectator eerder over de dirigent.

Bij het Concertgebouworkest is hij uitgenodigd om Ein deutsches Requiem van Brahms te dirigeren. Directeur Dominik Winterling liet na het incident met Thomas aan de Volkskrant weten dat hij "de ontwikkelingen in de gaten houdt".