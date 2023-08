Kinderen vaak slachtoffer hondenbeet, plastisch chirurgen willen maatregelen

In ruim anderhalf jaar tijd hebben plastisch chirurgen ongeveer honderd ernstige bijtincidenten met honden geregistreerd waarbij de slachtoffers moesten worden geopereerd, meldt 1Vandaag. De meeste slachtoffers waren kinderen: 44 procent was jonger dan 8 jaar en 11 procent was baby. Plastisch chirurgen willen dat er landelijke regels komen om bijtincidenten tegen te gaan. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) hield voor het eerst het aantal bijtincidenten bij, van oktober 2021 tot en met juli 2023. Hondensoorten die het vaakst ernstige verwondingen veroorzaakten waren pitbull-achtigen, rottweilers, staffordshires en herders. Deze rassen worden hoogrisico-honden genoemd. "Elke hond kan bijten", zegt plastisch chirurg Brinkman tegen 1Vandaag . "De hoogrisico-hond veroorzaakt het ernstigste letsel." Dat komt door de bijtkracht en en het "prooi-schudden", waarbij weefsel losscheurt. Nick Brinkman zegt vaak heel ernstig letsel te zien. "Wij zien die mensen op operatietafel liggen met al het leed dat erachter zit", zegt hij. Daarbij benadrukt hij dat de honderd geregistreerde ernstige bijtincidenten niet het complete beeld geven. "Als er alleen een botbreuk is, komen wij er niet aan te pas." Daarbij kan het zijn dat een slachtoffer behandeld wordt door de huisarts of eerste hulp. Ook kan het slachtoffer overlijden voordat het tot een operatie komt. Dat gebeurde afgelopen week, toen een jong kind, mogelijk een baby, werd doodgebeten door een hond in een flat in Emmeloord.

Registratie en wetgeving bijtincidenten 1Vandaag meldt dat er naar schatting jaarlijks zo'n 150.000 bijtincidenten zijn in Nederland. Bij een ernstig incident wordt vaak een procedure via het strafrecht opgestart. Bij andere incidenten kan de burgemeester een muilkorf- of aanlijnplicht opleggen. Tot 2008 had Nederland een speciale wet voor agressieve dieren (RAD), ook wel de pitbullwet genoemd. Die wet werd ingetrokken toen bleek dat het aantal bijtincidenten niet was afgenomen. Sinds 2021 houden gemeenten in het Landelijk Honden Dossier bijtincidenten bij. Dat wordt overigens maar door 50 van de 342 gemeenten gedaan. De aangesloten gemeenten registreerden tot augustus dit jaar 555 bijtincidenten, blijkt uit een overzicht dat EenVandaag opvroeg. Dat zijn zowel hond-hond als hond-mens bijtincidenten. Onduidelijk is hoe vaak er menselijke slachtoffers waren.