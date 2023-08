Jongbloed kon maar moeilijk stoppen: 'Een mooier vak dan keepen bestaat niet'

Als doelman was Jongbloed actief voor DWS, FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles; bij die laatste club speelde hij op 44-jarige leeftijd zijn laatste officiële wedstrijd. Een min of meer gedwongen pensioen, daar hij in dat duel met HFC Haarlem getroffen werd door een hartinfarct.

Jongbloed kwam uit een communistisch nest met tien kinderen, waar niet veel geld was. Voetballen deed hij op straat in Amsterdam, en later bij zijn eerste club VVA als tweebenige linksbuiten. Als prima voetballer werd daar waarschijnlijk de basis gelegd voor zijn kwaliteiten als meevoetballende 'vliegende kiep'.

Jan Jongbloed, de legendarische doelman van Oranje die op 82-jarige leeftijd is overleden, was een gewone Amsterdamse jongen die liever viste dan voetbalde. Hij werd een vedette tegen wil en dank en keepte twee WK-finales.

De voormalig doelman, die als clubspeler vooral succesvol was met DWS en FC Amsterdam, stond bij Oranje onder de lat in de WK-finale van 1974 en 1978. - NOS

Liefst twaalf jaar lang bleef Jongbloed vervolgens buiten beeld bij Oranje. Pas in 1974 was er weer interesse, van bondscoach Rinus Michels.

Zijn debuut maakte hij in 1962 bij een vriendschappelijke wedstrijd tegen Denemarken. Jongbloed kwam vijf minuten voor tijd in het veld voor Piet Lagarde en moest één keer vissen in het met 4-1 verloren duel.

De interlandloopbaan van Jongbloed bestaat uit 24 duels in 16 jaar en is grillig. In 1960 was hij al eens reservedoelman achter Eddy Pieters Graafland bij een trip naar de Nederlandse Antillen.

Op het veld was Jongbloed fanatiek en keihard. Toch was voetbal voor hem niet het belangrijkste van de wereld. En ook niet het op één na belangrijkste, getuige zijn uitspraak: "Ik hield van vissen, vrouwen en voetbal. In die volgorde."

In 1974 was er nog een hoogtepunt voor Jongbloed, toen hij met fusieclub FC Amsterdam in de tweede ronde van de UEFA Cup de Italiaanse grootmacht Internazionale uitschakelde.

In de tussentijd beleefde Jongbloed met DWS zijn hoogtepunt als clubspeler: in 1964 veroverde de Amsterdamse club de landstitel, nota bene als net uit de eerste divisie gepromoveerde club.

Voor Vrij Nederland hield hij voor en tijdens het WK een dagboek bij. Openhartig, eerlijk en typisch Jongbloed, blijkt bijvoorbeeld uit onderstaande passage.

Piet Keizer en ik stonden vanmorgen met een bloedend hart op, zaterdag 1 juni is namelijk opening visseizoen.

Na het eten (voortreffelijk) sigaretje gerookt en 's avonds wat gekaart. Fadhronc (assistent-bondscoach, red.) vandaag 25 jaar in Nederland. Geen gebak gehad. Welterusten.

Uiteindelijk verloor Oranje de WK-finale van West-Duitsland. Bij het schot van Gerd Müller voor de 2-1 dook Jongbloed niet, wat hem de nodige kritiek opleverde.

"Ik weet heus wel of ik een bal had kunnen tegenhouden of niet en deze was niet te stoppen'', zei Jongbloed daarover in 1998 tegen de Volkskrant. "Ik zie het nog gebeuren en toch heb ik nooit wakker gelegen van die goal, omdat ik wist dat ik mezelf niets te verwijten had.''

'Klerehekel' aan duiken

Van Jongbloed was wel bekend dat hij niet hield van duiken. In zijn biografie Aparteling zegt hij daarover: "Duiken is gewoon een kwestie van staan. Een metertje naar links of een metertje naar rechts. En als ik een bal echt niet tegen kon houden, dook ik niet. Daar had ik een klerehekel aan. Moet je weer opstaan... Ik was er te lui voor."