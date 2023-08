Hamilton twee seizoenen langer bij Mercedes, ook Russell tekent bij

Lewis Hamilton blijft nog twee jaar langer bij Mercedes in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen heeft donderdag zijn contract bij de renstal verlengd. Ook zijn teamgenoot George Russell blijft tot en met 2025 bij Mercedes.

De 38-jarige Hamilton kwam in 2013 binnen bij het Duitse team. Toen verving hij zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Destijds was Mercedes nog geen topteam en hadden velen hun bedenkingen bij de transfer vanuit McLaren.

Tien jaar later blijkt wel dat het een gouden transfer was. In dienst van Mercedes pakte Lewis Hamilton tussen 2014 en 2020 zes wereldtitels. Omdat hij in dienst van McLaren ook al een titel pakte, evenaarde hij daarmee het magische aantal kampioenschappen van Schumacher.

Bovendien staat Hamilton bovenaan op de lijst van meeste grand prix-zeges: 103 keer was hij al de beste, waarvan 81 keer bij Mercedes. Zijn laatste zege was in de GP van Saudi-Arabië in 2021.

Nu hij voor twee jaar bijtekent, verbetert hij het record van de langste periode van een coureur bij hetzelfde team. Na dit seizoen staat hij met elf jaren bij Mercedes gelijk met Schumacher, die evenveel seizoenen voor Ferrari reed.