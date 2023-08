Twente-Fenerbahçe is thuiskomen voor Oosterwolde: 'Het voelt een beetje gek'

Fenerbahçe-speler Jayden Oosterwolde blikt vooruit op het voorronde Conference League-duel met FC Twente. Zijn oude club. - NOS

In de zomer van 2022 vertrok de 22-jarige verdediger bij FC Twente. Via Parma belandde de Zwollenaar afgelopen januari in Turkije. Veel indruk maakte de verdediger daar in eerste instantie niet, tot de start van dit seizoen. Oosterwolde krijgt vertrouwen van de trainer en was vorige week tegen FC Twente zelfs trefzeker. De Enschedeërs werden met 5-1 verslagen waardoor de Turken met één been in de Conference League-groepsfase staan.

