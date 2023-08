Dertig meter lange scheur in Westerscheldetunnel, voorlopig geen verkeershinder

In de Westerscheldetunnel zit een scheur van dertig meter. Ook is een twee meter lange breuk gevonden. Hoewel de scheur en de breuk uiteindelijk gerepareerd moeten worden, blijft de tunnel vooralsnog open voor verkeer, meldt de N.V. Westerscheldetunnel.

De schade is eind vorig jaar opgemerkt tijdens een onderhoudsbeurt. Sindsdien is er onderzoek gedaan en vastgesteld dat er geen acute dreiging is. De scheur zit er waarschijnlijk al jaren. Wel is de situatie zorgelijk en wordt de schade in de gaten gehouden met meetapparatuur, schrijft Omroep Zeeland.

Halverwege de scheur is de schade groter, daar is het beton gebroken. "Bij een scheur doet het gewapend beton nog waarvoor het bedoeld is", zegt Harald Schoenmakers, directeur van N.V. Westerscheldetunnel tegen Omroep Zeeland. "Bij een breuk is het beton verzwakt. Omliggende tunnelsegmenten moeten de druk opvangen."