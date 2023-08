Canadees vast voor wereldwijde verzending 'zelfdodingspakketten'

Justitie in meerdere landen doet onderzoek naar een Canadees die 'zelfdodingspakketten' zou hebben verstuurd naar mensen over de hele wereld. De man zit al een paar maanden vast, maar de zaak is de afgelopen tijd steeds groter geworden.

De Canadese politie hield de 57-jarige Kenneth Law, kok in een hotel in Toronto, in mei aan. Tegen een undercoveragent had hij gezegd dat er "heel veel" mensen waren overleden na het innemen van middelen die hij online had verkocht.

Uit het onderzoek bleek dat Law websites had opgezet waarop hij middelen verkocht waarmee mensen zelfmoord kunnen plegen. Volgens de Canadese politie had hij mogelijk klanten in meer dan veertig landen en heeft hij zeker 1200 pakketjes verkocht.

88 doden in Verenigd Koninkrijk

Onder de landen die de zaak ook onderzoeken, is het Verenigd Koninkrijk. De Britse politie zegt dat er bij 88 doden een vermoedelijke link is met Law. Ook in de Verenigde Staten, Italië, Australië en Nieuw-Zeeland is justitie een onderzoek begonnen.

In Canada zijn er inmiddels veertien aanklachten tegen Law voor illegale hulp bij zelfdoding. Komende maand moet hij voor de rechter verschijnen. Volgens zijn advocaat zal hij daar stellen dat hij onschuldig is.

Nederland

In Nederland loopt een aantal soortgelijke zaken voor het verstrekken van zelfdodingsmiddelen. Vorig jaar oktober maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het tien mensen wilde gaan vervolgen, voornamelijk leden van de Coöperatie Laatste Wil.

In een van die zaken werd vorige maand een man uit Eindhoven veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Zeker tien mensen waren overleden als gevolg van de middelen die hij had verkocht.