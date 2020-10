Na maatschappelijke onrust en ingrijpen Kamer wordt coronawet praktijk

Minister De Jonge van Volksgezondheid (l) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (r) - ANP

Volgende week stemt de Tweede Kamer over de coronawet, en het staat al vast dat een Kamermeerderheid voor is. Dat is de conclusie van het tweedaags debat over de wet. Maar dat succes is niet te danken aan de introductie van de wet. De coronawet of 'spoedwet' leidde tot maatschappelijke onrust en kritiek van juristen, gemeenten en Kamerleden. De regeringspartijen en oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SGP en 50Plus sloegen de handen ineen om de wet op belangrijke punten te herschrijven. Dat er een wet nodig was stond voor deze partijen wel vast; een wet is immers democratischer onderbouwd dan de noodverordeningen. Maar de versie van de coronawet van minister De Jonge voldeed niet aan hun eisen.

Quote We hebben onvoldoende tijd genomen voor een betere uitleg en goede communicatie. Minister De Jonge

De oppositiepartijen wilden in het debat weten hoe De Jonge op zijn aanpak terugkijkt. "We hebben onvoldoende tijd genomen voor een betere uitleg en goede communicatie over de wet", zei De Jonge. Maar een deel van oppositie was op zoek naar iets meer zelfreflectie op de ongelukkige lancering. PvdA-Kamerlid Kuiken bijvoorbeeld. Zij noemde de aanpak onzorgvuldig en onvoldoende doordacht, net als bij de corona-app. Zij zei te hopen dat het kabinet in de toekomst met minder "bravoure" te werk zal gaan. De Jonge wilde daar niet aan. Hij wees erop dat er veel maatschappelijke onzekerheid en polarisatie is en dat er bewust verkeerde informatie wordt verspreid. "Het is dan niet eenvoudig om te opereren", zei hij. Ook legde hij de bal bij Kamerleden die onrust veroorzaken. Zoals over een vaccinatieplicht, die niet in de wet staat.

Quote Het was een zoektocht onder ongekende omstandigheden. Minister Ollongren

Minister Ollongren is het ook niet eens met het harde oordeel van verschillende Kamerleden. Ze noemde het schrijven van de coronawet in de beginfase van de pandemie een "zoektocht onder ongekende omstandigheden." Ollongren: "We hebben ons lerend vermogen getoond." Als het politieke stof is neergedaald kunnen alle burgers de praktijk van de coronawet zelf ondervinden. Want vrijwel alles is er in geregeld. De veilige afstandsmaatregel, het gebruik van beschermingsmiddelen, groepsgroottes, regels voor het onderwijs en de zorg en straffen op het niet naleven van de regels. Minder verwarrend In de praktijk moet blijken of de coronamaatregelen minder verwarrend worden dan ze nu soms zijn. In de wet staan verschillende uitzonderingen, die het boa's en politieagenten nog moeilijk kunnen maken. Maar minister Grapperhaus verwacht dat zij er mee uit de voeten kunnen. Wanneer de wet de prullenbak in kan weet niemand. De Jonge verwacht dat na de eerste drie maanden de wet sowieso weer verlengd moet worden met nog eens drie maanden. Daarna hangt het af van het succes van een vaccin of het vinden van een succesvolle behandeling. De Jonge: "Niemand kan het einde van deze nare film voorspellen."