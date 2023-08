RWDM vestigt Belgisch transferrecord, maar verhuurt de aankoop meteen weer

Hij is niet alleen de duurste aankoop ooit van de club, zelfs in het gehele Belgische voetbal is nog nooit zo'n groot bedrag neergeteld voor een speler. Maar gek genoeg staat er op de website van RWDM geen woord over de komst van Ernest Nuamah, die voor maar liefst 25 miljoen euro (exclusief bonussen tot 5 miljoen euro) wordt overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland.

Wat het nog vreemder maakt, of misschien ook juist weer niet: de 19-jarige Ghanees reist ook helemaal niet af naar Sint-Jans-Molenbeek. Het net naar de Eerste Klasse gepromoveerde RWDM heeft de talentvolle buitenspeler, die ook bij Ajax op de radar zou hebben gestaan, onmiddellijk verhuurd (met verplichte aankoopoptie) aan Olympique Lyonnais.

Zwaar weer

En daar komt plots een verklaring voor de opmerkelijke recordtransfer om de hoek kijken: RWDM-voorzitter John Textor is tevens eigenaar van Olympique Lyonnais. De zevenvoudig kampioen van Frankrijk, die in 2020 nog halvefinalist in de Champions League was, bevindt zich momenteel niet alleen sportief maar ook qua financiën in zwaar weer.