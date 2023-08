Consumentenbond: wet tegen verkoopbelletjes werkt niet goed

De telemarketingwet uit 2021 die een einde moest maken aan ongewenste verkooptelefoontjes, werkt niet goed. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het merendeel van de ondervraagden nog wordt lastiggevallen door belletjes van marketeers.

De consumentenorganisatie vroeg 1100 deelnemers naar hun ervaringen. Acht op de tien kregen in de afgelopen twaalf maanden ongewenste telefoontjes. Een op de vier ondervraagden kreeg zo'n belletje wekelijks. Die cijfers zijn vergelijkbaar met een onderzoek uit 2019, voordat de telemarketingwet werd aangenomen. De meeste telefoontjes worden gepleegd in opdracht van energieleveranciers, loterijen en goede doelen.

Voordat de wet van kracht werd waren telemarketingtelefoontjes in principe toegestaan, tenzij je je inschreef bij het bel-me-niet register. De telemarketingwet keerde dat om; de telefoontjes zijn sowieso niet toegestaan, tenzij je expliciet bij een individueel bedrijf aangeeft dat je gebeld mag worden. Bedrijven moeten kunnen bewijzen dat die toestemming is verleend.

Aandachtspunt

Volgens de Consumentenbond ontbreekt het vooral aan controle en handhaving van de wet. "Wetgeving is één ding, maar als het niet goed nageleefd wordt, heeft het geen nut", schrijft de directeur van de consumentenorganisatie Sandra Molenaar.

De wet moest het voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) juist makkelijker maken om boetes uit te delen. Eerder moest de ACM bewijzen dat een bedrijf fout zat, en nu moet een bedrijf dus bewijzen dat het toestemming heeft om een consument te bellen. Een woordvoerder van de ACM zegt in een reactie tegen de NOS dat het handhaven "een aandachtspunt" is.

'Uitzondering moet geschrapt'

De Consumentenbond pleit tevens voor een aanscherping van de wet. Een uitzondering geldt voor consumenten die klant zijn geweest van een bedrijf of organisatie; die mogen na opzegging nog drie jaar benaderd worden. Maar uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de ondervraagden (68 procent) ook niet door die bedrijven benaderd wil worden.

De bond heeft zijn bevindingen gedeeld met de ACM en is met de toezichthouder en het ministerie van Economische Zaken in gesprek over het toezicht en de aanscherping van de wet.