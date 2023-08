Grensgemeenten gaan samen slechte huisvesting arbeidsmigranten tegen

Nederlandse en Duitse gemeenten gaan samenwerken om slechte huisvesting van arbeidsmigranten tegen te gaan. De gemeenten vinden de landelijke maatregelen niet voldoende en dus slaan ze de handen ineen.

Uitzendbureaus laten arbeiders uit Oost-Europa in Nederland werken, maar in Duitsland wonen. Daar is meer ruimte en is huisvesting goedkoper. Uit inspecties is naar voren gekomen dat arbeidsmigranten in verschillende gevallen onder erbarmelijke omstandigheden leven. Zo werden eind vorig jaar net over de grens panden gevonden waar bewoners levensgevaar liepen.

Tijdens de coronapandemie waren er veel uitbraken onder arbeidsmigranten. De slechte woonomstandigheden van de duizenden Oost-Europeanen die werken in Nederland en wonen in Duitsland kwamen toen aan het licht.

Versnipperde verantwoordelijkheden

"Aan beide kanten van de grens zijn te veel versnipperde verantwoordelijkheden", zegt Elisabeth Schwenzow van de Duitse gemeente Kreis Borken tegen RTV Oost.

Daarom gaat Kreis Borken samenwerken met de Nederlandse gemeenten Enschede en Oost Gelre. Controles moeten efficiënter worden en vaker worden uitgevoerd. Om dat voor elkaar te krijgen wordt intensief overleg gevoerd. Voor het project is 270.000 euro beschikbaar gesteld, grotendeels vanuit de Europese Unie.

"Het gaat erom dat je elkaar leert kennen", zegt Dinand de Jong van Euregio, dat de samenwerking mogelijk maakt. "Dat je weet hoe het er aan de andere kant van de grens aan toegaat en dat je daarvan kan leren."

"We willen weten hoe het systeem werkt", zegt Schwenzow van Kreis Borken. "We willen weten wie de arbeiders zijn en hoe de uitzendbureaus aan hen gekomen zijn."

Het project zal in eerste instantie twee jaar duren.