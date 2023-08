Voor veel radioluisteraars is het morgen 'omschakeldag'

Een 'nationale omschakeldag' voor veel radioluisteraars. Het is morgen even zoeken naar het vertrouwde geluid op de FM-radio. Twee van de negen commerciële zenders die nu in de ether uitzenden verhuizen van plek. Twee andere verdwijnen juist uit de ether, om plaats te maken voor twee nieuwkomers.

Van alle eigenaars van radiostations moet het Vlaamse Mediahuis morgen het meest omschakelen. "Voor onze radio-organisatie breekt een nieuwe fase aan", vat radiodirecteur Tom Klerkx het samen. Vandaag wordt nog op de FM uitgezonden met Radio Veronica, 100% NL, Sublime en Slam!. Hiervan blijven vrijdag alleen Veronica en 100% NL over, waarvan alleen de laatste zijn oude vertrouwde frequentie behoudt.

Veronica-luisteraars moeten die dag eerst aan de knop van hun radio draaien voor ze hun station terughoren, om de frequentie op te zoeken waar nu nog Slam! op uitzendt. Deze dancezender blijft nog wel in de Randstad op FM te horen. Wie daarbuiten woont moet overschakelen naar internet of de digitale radio DAB+ om te kunnen blijven luisteren.