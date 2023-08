SCP: Nederlander bezorgd dat anderen in online nepnieuws trappen

Bijna de helft (48 procent) van de Nederlanders maakt zich zorgen over foutieve en misleidende informatie op sociale media. Dit meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van onderzoek. Het gaat vooral om zorgen over misinformatie, maar ook over vervelende omgangsvormen, zoals bedreigingen en beledigingen. Daarnaast betwijfelen mensen of ze door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) in de toekomst nog echt van nep kunnen onderscheiden. Hoewel een meerderheid (76 procent) denkt zelf onjuiste informatie te kunnen herkennen, zijn mensen wel bezorgd dat anderen zich laten beïnvloeden door nepnieuws of dat nepnieuws tot polarisatie leidt. "Als mensen erover praten, lijkt het in eerste instantie te gaan over andere mensen en dan wijzen ze bijvoorbeeld ook naar andere landen waar ze misinformatie op grote schaal hebben gezien", zegt Claudia Hartman, onderzoeker bij het SCP, in het NOS Radio 1 Journaal.

Over het onderzoek Dit onderzoek naar de mening van burgers over internet en sociale media is onderdeel van de nieuwe editie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB). Hierin doet het SCP doorlopend onderzoek naar de stemming in ons land en het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en instituties. Voor het onderzoek zijn enquêtes gehouden onder respectievelijk 2102 en 1321 Nederlanders en vier focusgroepen in april dit jaar.