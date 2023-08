Moeder Spaanse bondsvoorzitter Rubiales ontslagen uit het ziekenhuis

Ángeles Béjar, de moeder van de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales, is na een korte opname uit het ziekenhuis ontslagen. De vrouw ging als steun voor Rubiales in hongerstaking en voelde zich woensdag niet goed. Diverse Spaanse media melden dat ze samen met haar zoon de kliniek in het Spaanse Motril heeft verlaten.

De moeder van Rubiales ging maandag in hongerstaking. Volgens El Mundo vindt ze dat haar zoon slachtoffer is van "een onmenselijke en bloeddorstige jacht", die hij in haar ogen niet heeft verdiend. Of ze na haar ontslag uit het ziekenhuis nog steeds in hongerstaking is, is niet bekend.

Rubiales' moeder werd woensdag, op de derde dag van haar hongerstaking, naar het Santa Ana-ziekenhuis gebracht. Dat maakte de priester van de kerk van Divina Pastora in Motril bekend. "Het is de hitte en zo. Haar voeten waren gezwollen en ze was uitgeput. Ook nerveus", zo werd priester Antonio geciteerd.

In deze video van maandag vertelt een nicht van Rubiales over de hongerstaking van diens moeder.