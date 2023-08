Energietoeslag voor laagste inkomens wordt niet verlengd

Het demissionaire kabinet is niet van plan om de regeling voor een energietoeslag van 1300 euro voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum te verlengen. Dat melden ingewijden in Den Haag. Ook een verhoging van de zorgtoeslag, waar eerder nog wel rekening mee werd gehouden, is niet opgenomen in de Rijksbegroting voor volgend jaar.

De energietoeslag voor de mensen met de laagste inkomens was een van de maatregelen om de hoge energierekeningen te compenseren. Het was al de bedoeling dat de regeling volgend jaar zou aflopen, maar gedacht werd dat het kabinet die misschien alsnog met een jaar zou verlengen.

De energietoeslag wordt uitbetaald door gemeenten. Zij beoordelen wie ervoor in aanmerking komt. Het bedrag over 2023 kan nog niet worden aangevraagd omdat het wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld nog door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Het is de bedoeling het bedrag in de winter te storten. Een groot deel staat pas in 2024 op de rekening. Maar over dat jaar zelf kunnen dus geen nieuwe aanvragen meer worden gedaan.

Twee weken geleden waarschuwde het CPB dat het aantal mensen in armoede kan toenemen tot zo'n 1 miljoen mensen. Minister Kaag van Financiën zei gisteravond, nadat er een akkoord over de begroting was bereikt, dat het kabinet het niet zo ver wil laten komen. "Dat was een theorie die ervan uitging dat we niets doen, maar we doen wel iets."

Verhogen huurtoeslag

Het is al duidelijk dat het kabinet 2 miljard euro wil uittrekken voor koopkrachtmaatregelen. Maar welke maatregelen er precies genomen worden, is nog niet bekend. Het verlengen van de energietoeslagregeling zit er dus niet bij. Naar verluidt zal ook de zorgtoeslag niet worden verhoogd. Waarschijnlijk is dat besloten omdat de groep mensen die deze toeslag krijgen niet alleen bestaat uit mensen met de allerlaagste inkomens.

Koopkrachtmaatregelen die tot nu toe niet worden ontkend, en dus mogelijk wel onderdeel zijn van de begroting, zijn het verhogen van de huurtoeslag en het kindgebonden budget.