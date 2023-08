Volleyballers jagen met 'irritant team' droom na: 'Spelen komen elke dag ter sprake'

"Je droomt er als klein jongetje van om naar de Spelen te gaan. Als het dan ineens zo dichtbij komt, begin je toch langzaamaan weer te dromen." Aan het woord is Twan Wiltenburg, een van de volleybalinternationals die hoopt volgend jaar in Parijs te staan en vandaag met Oranje begint aan het EK. Negentien jaar geleden is het alweer dat de Nederlandse volleybalmannen voor het laatst aanwezig waren op de Olympische Spelen. Toen, in 2004 in Athene, was de groepsfase het eindstation. Na de opmars van de laatste jaren heeft Nederland weer eens zicht op een nieuw olympisch optreden. De Spelen van Parijs zijn bij de huidige groep het belangrijkste gespreksonderwerp deze interlandzomer, zegt de 26-jarige Wiltenburg. "Ik denk dat iedere dag de woorden Olympische Spelen wel een keer vallen in het team. Iedere dag wordt er iets over gezegd of wordt erover nagedacht."

Sommige toplanden zijn zelfs een beetje bang voor ons. Twan Wiltenburg

De even oude Fabian Plak, die nog niet eens zelf volleybalde toen de Nederlandse mannen voor het laatst op de Spelen stonden, en Nimir Abdelaziz, sterspeler van het huidige Oranje, beamen dat. Plak: "De Spelen zijn zeker ons grote doel, daar hoeven we niet omheen te draaien." Kers op de taart "Dit is het toernooi dat ik nog nooit gespeeld heb met het Nederlands team", aldus Abdelaziz, die al twaalf jaar international is. "Het zou een mooie kers op de taart zijn na al die jaren." "Bij de meeste jongens staat de wereldranglijst bijna permanent open op hun telefoon", vertelt de 2,03 meter lange Wiltenburg. Die mondiale ladder is namelijk van groot belang voor olympische kwalificatie. Als er op het olympisch kwalificatietoernooi eind september geen ticket wordt afgedwongen, kan de stand op de ranglijst uitkomst bieden. Nederland staat momenteel elfde, waar waarschijnlijk een plek in de toptien genoeg zal zijn voor kwalificatie. "Het is anders dan de zomers hiervoor, omdat het veel realistischer is. Vorig jaar keek je al met een schuin oog naar de Spelen, maar inmiddels is het geen schuin oog meer. Het is volgend jaar al, het is echt in zicht."

Twan Wiltenburg - FIVB

En volgens Wiltenburg, die dit jaar na het winnen van de Champions League met zijn Poolse club Zaksa "met een ander gevoel" binnenkwam bij het Nederlands team, heeft Oranje zeker kans op de Spelen. "We zijn een irritante ploeg om tegen te spelen", weet Wiltenburg. "Sommige toplanden zijn zelfs een beetje bang voor ons. We willen alle ballen aanraken, alles aantikken. En we hebben een paar jongens die heel hard serveren. Ik denk dat we met ons irritante spel teams nog weleens kunnen gaan verrassen."

Nederland-Montenegro op het EK De Nederlandse volleybalmannen beginnen het EK met een groepswedstrijd tegen Montenegro. Deze wedstrijd begint vanavond om 17.00 uur. Een samenvatting is later vanavond te vinden op NOS.nl en in de NOS-app en te zien in het late journaal.

Abdelaziz vindt ook dat Nederland "een lastig team" is om tegen te spelen. "En dat is niet altijd zo geweest. We hebben de laatste jaren laten zien dat we een team zijn dat vecht, dat niet opgeeft, dat stapje voor stapje elke keer dichter bij de wereldtop komt." Plak zoekt de kracht van dit Oranje vooral in de breedte van de selectie. "Dat als Nimir een keer zijn dag niet heeft, er supergoede jongens in kunnen vallen. Dat is weleens anders geweest", weet Plak, die daarbij ook Wiltenburg noemt. "Hij speelt bij misschien wel de beste club ter wereld."

Fabian Plak - FIVB