Langstzittende burgemeester van Nederland stopt na 20 jaar

In de tijd dat Lenferink burgemeester was, kreeg hij verschillende drama's voor zijn kiezen. Zo werd in 2021 de 14-jarige Esmee door haar turnleraar vermoord en dood achtergelaten in een park in de stad. "Je zit met een knoop in je maag", zei Lenferink afgelopen week tegen Omroep West . "Het enige wat je kan doen, is er zijn. Je wil als burgemeester ook niet te veel op de voorgrond komen."

Een ander sleutelmoment in de carrière van Lenferink was in 2014. Benno L., een voormalig zwemleraar die was veroordeeld voor ontucht met tientallen kinderen, had toestemming gekregen om na het uitzitten van zijn straf in Leiden te komen wonen. Andere gemeenten weigerden, maar Lenferink stemde in. Het besluit stuitte op veel kritiek.

"Ik denk dat het goed is geweest dat we het uiteindelijk gedaan hebben. Toen was het voor het Openbaar Ministerie enorm moeilijk om mensen met deze achtergrond onder te brengen. Na die tijd is dat eigenlijk veel makkelijker geweest", zegt Lenferink terugblikkend.