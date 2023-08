Zeker 63 doden bij brand in gebouw Johannesburg

Door een grote brand in een gebouw met vijf verdiepingen in het zakendistrict van de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn minstens 63 mensen om het leven gekomen, melden de hulpdiensten. Daarnaast zijn er 43 mensen gewond geraakt.

Minstens één kind is omgekomen door de brand, melden de hulpdiensten. Verwacht wordt dat het dodental nog oploopt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De brand brak om 01.30 uur uit. Waardoor de brand is veroorzaakt, is niet bekend.

Een woordvoerder van de hulpdiensten meldt dat het gebouw als 'informele opvangplek' wordt gebruikt waar daklozen waren ingetrokken die op zoek zijn naar een plek om te wonen. Vermoed wordt dat er 200 mensen in het gebouw verbleven.

De autoriteiten zeggen dat de brand grotendeels is geblust. De politie van Johannesburg heeft er bij automobilisten op aangedrongen om de omgeving te mijden.