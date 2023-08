Record Camp Nou gebroken: Amerikaans volleybalduel nu best bezochte vrouwenwedstrijd

De officiële capaciteit van het Memorial Stadium in Nebraska bedraagt tijdens voetbalwedstrijden iets meer dan 85.000, maar voor dit evenement lag dat aantal hoger omdat er zit- en staruimte op het veld was toegevoegd.

Sinds afgelopen nacht is niet meer de voetbalwedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid in Camp Nou de best bezochte vrouwensportwedstrijd ooit, maar een volleybalwedstrijd in de Verenigde Staten.

Om zo veel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen, kregen alle scholieren uit de Amerikaanse staat vrijaf. Het duel werd gewonnen door Nebraska, de thuisploeg.

Emotionele dag

"Ik heb vandaag wel vijf keer gehuild. Het was een heel emotionele dag", vertelde Nebraska-coach John Cook, die het universiteitsteam Nebraska naar vier kampioenschappen heeft geleid, op een persconferentie.

"We hebben het risico gegrepen door in het Memorial Stadium te spelen en voor het record te gaan. Ik denk niet dat iemand dat had kunnen voorzien toen we hieraan begonnen. Het voelt als een geweldige prestatie."

Volleybal is in de Verenigde Staten basketbal voorbijgestreefd als nummer één universiteitssport. In de staat Nebraska was het al langere tijd de populairste sport.