Inflatie verder gedaald naar 3 procent

De prijzen zijn in de afgelopen maand opnieuw minder snel gestegen dan een maand eerder. Was de inflatie in juli nog 4,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, in augustus kwam die in voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit op 3 procent. Dat betekent dat de prijzen in augustus 3 procent hoger waren dan in augustus vorig jaar.

De lagere inflatie komt vooral doordat de brandstofprijzen momenteel flink lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar, ruim 28 procent. Dat compenseerde de nog steeds groeiende prijs van levensmiddelen (10 procent).

Het CBS publiceert deze eerste cijfers over augustus op basis van voorlopige data. Een uitgebreider beeld wordt op 12 september verwacht, als alle gegevens beschikbaar zijn. De afgelopen maanden was die uitkomst wel altijd gelijk aan de eerste, snelle raming.

De inflatie bereikte in september vorig jaar een piek met 14,5 procent. Die cijfers zijn niet een-op-een te vergelijken met het percentage van vandaag: het CBS gebruikt sinds juni een nieuwe rekenmethode waarin de prijs van nieuwe energiecontracten wordt gedempt door de bestaande. Dat levert een realistischer beeld op van de gemiddelde kostenstijgingen voor elke Nederlander.