Ruud sneuvelt al in tweede ronde US Open: Zhang verslaat finalist van vorig jaar

Casper Ruud is al in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De finalist van vorig jaar en de nummer 5 van de wereld verloor in vijf sets verrassend van de Chinees Zhizhen Zhang: 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2.

Na ruim drie uur spelen was het pleit beslecht en stapte de 26-jarige Zhang als winnaar van de baan. De mondiale nummer 67, die vorig jaar nog in de openingsronde verloor van de Nederlander Tim van Rijthoven, schreef daarmee historie.

Sinds de invoering van de ATP-lijst in 1973 had namelijk nog nooit een Chinese man van een speler uit de topvijf gewonnen.

Ruud geïrriteerd

In de laatste set raakte Ruud zichtbaar geïrriteerd, nadat Zhang in de eerste game gelijk een break plaatste. De Noor uitte zijn frustraties onder meer richting de umpire.

De als vijfde geplaatste Ruud had het ook in de eerste ronde al lastig en knokte zich in vier sets langs de Amerikaan Emilio Nava. De Noor had 3 uur en 16 minuten nodig om zich te ontdoen van de qualifier: 7-6 (5) 3-6 6-4 7-6 (5).

De 24-jarige Ruud haalde vorig jaar de finale in New York. Carlos Alcaraz was hem toen de baas. Dit jaar is de Scandinaviër bezig aan een wisselvallig jaar op de grandslams. Op Roland Garros haalde hij de finale, maar ook op de Australian Open en op Wimbledon bleef hij in de tweede ronde steken.