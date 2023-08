Wozniacki verslaat ook Kvitová en dringt door tot derde ronde US Open

Caroline Wozniacki heeft bij haar rentree op een grandslamtoernooi de derde ronde van de US Open bereikt. De voormalig nummer 1 van de wereld versloeg in het Arthur Ashe Stadium Petra Kvitová uit Tsjechië. In twee sets en na ruim twee uur spelen was de wedstrijd beslist: 7-5 7-6 (5).

De 33-jarige Deense is bezig aan een comeback. Begin 2020 speelde ze haar laatste grandslamtoernooi: de Australian Open. Vervolgens stopte Wozniacki met tennissen en kreeg ze twee kinderen. Eerder deze maand keerde ze terug op de tennisbaan.

"Als je het mij drie jaar geleden had gevraagd, zou ik gezegd hebben: ik kom nooit meer terug op dit veld om te spelen", reageerde ze. "Maar om terug te zijn en de nummer 11 van de wereld te verslaan, voelt heel erg speciaal."

Spannende partij

Wozniacki, tweevoudig verliezend finaliste op de US Open, moest tegen Kvitová direct haar opslag inleveren, maar brak meteen terug. Wat volgde was een spannende partij tussen de verdedigende Wozniacki en aanvalster Kvitová.

De Deense speelde met plezier en had het in de tweede set bij 5-4 af kunnen maken, maar miste twee matchpoints. In de tiebreak was het bij de vierde poging wel raak.

Wozniacki treft in de volgende ronde de Amerikaanse Jennifer Brady.