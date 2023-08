Republikein McConnell valt opnieuw stil tijdens persconferentie

In eerste instantie lijkt hij de vraag niet goed te kunnen horen. Als de vraag opnieuw wordt gesteld, bevriest hij. Een woordvoerder vroeg hem of hij de vraag gehoord had en ook daarna bleef het stil. Op X, het voormalige Twitter, staat een fragment van het incident.

De Republikeinse fractievoorzitter in de Amerikaanse Senaat Mitch McConnell kon voor de tweede keer in een paar weken tijd niet uit zijn woorden komen en verstijfde tijdens een persconferentie. De 81-jarige politicus bleef ruim een halve minuut stil en leek voor zich uit te staren nadat hem werd gevraagd of hij zich opnieuw verkiesbaar wil stellen.

Vorige maand gebeurde iets soortgelijks. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie bleef hij bijna een halve minuut stil en staarde voor zich uit. De persconferentie werd stilgelegd en McConnell werd weggevoerd. Kort daarna hervatte hij de bijeenkomst.

Een directe medewerker van de Republikeinse leider verduidelijkte later nog dat McConnell zich even licht in zijn hoofd voelde tijdens de persconferentie.

Afgelopen maart liep McConnell een hersenschudding op en brak hij een aantal ribben bij een ongelukkige val, wat leidde tot vragen over zijn gezondheid. Na een periode in het ziekenhuis en een revalidatie kon hij in april weer terugkeren in de Senaat.