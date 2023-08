Grote brand in flatgebouw Hengelo, vermoedelijk door explosie

In een flat in Hengelo is brand uitgebroken. De brandweer spreekt van een "zeer grote brand", die vermoedelijk door een explosie is ontstaan.

Het gaat om een uitslaande brand die op meerdere verdiepingen woedt. Waardoor de explosie is ontstaan, is niet bekend. De brandweer roept op om uit de buurt te blijven zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.

De brand ontstond rondmiddernacht. Het gebouw wordt ontruimd, meldt RTV Oost. Het is niet bekend of er gewonden zijn.

Naast de grote inzet van de brandweer, zijn ook andere hulpdiensten massaal opgeroepen. Er is ook een traumahelikopter geland.