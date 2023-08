Feyenoord in pot 1 bij Champions League-loting, PSV in pot 3

Voor het eerst in vijf jaar spelen er dit seizoen twee Nederlandse ploegen in de Champions League. Feyenoord en PSV gaan donderdag om 18.00 uur in de koker bij de loting van het miljoenenbal.

Landskampioen Feyenoord zit in pot 1 en ontloopt sterke tegenstanders als FC Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain en titelverdediger Manchester City. PSV zit in pot 3 en treft daardoor wel op papier veel zwaardere tegenstanders.

Feyenoord en PSV kunnen overigens niet tegen elkaar loten. Clubs uit hetzelfde land worden niet in dezelfde poule geplaatst.