Van Bommel en Antwerp plaatsen zich voor CL-groepsfase; Kerk belangrijk

Mark van Bommel heeft zich met Royal Antwerp FC geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Na de overwinning (1-0) van vorige week, werd er woensdagavond met 2-1 gewonnen van AEK Athene. Invaller Gyrano Kerk was belangrijk met een treffer.

In België won Antwerp de eerste wedstrijd door een doelpunt van Vincent Janssen. De Nederlander had, net als Jurgen Ekkelenkamp, een basisplaats in de return in Athene.

Antwerp kwam gevaarlijk uit de startblokken met direct een schot van Arbnor Muja. Via een been van een AEK-verdediger kon de bal maar net uit het doel gehouden worden door keeper Cican Stanković.