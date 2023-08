PSV na vijf jaar weer in groepsfase Champions League na ruime zege op Rangers

De overwinning was verdiend voor van PSV, waar middenvelder Jerdy Schouten met zijn opbouwende kwaliteiten centraal achterin de voorkeur kreeg boven André Ramalho. Via Veerman (afstandsschot op de vuisten van doelman Jack Butland) en De Jong (kopbal naast) kregen de Eindhovenaren de eerste kansen.

De overwinning levert PSV een slordige 30 miljoen euro op, het bedrag dat gepaard gaat met plaatsing voor de groepsfase. Donderdag om 18.00 uur gaan de Eindhovenaren net als Feyenoord en dertig andere Europese eliteclubs in de koker bij de loting in Monte Carlo .

Voor het eerst in vijf jaar gaat PSV de Champions League in. Het Schotse Rangers werd in een kolkend Philips Stadion met 5-1 geklopt en dat was ruim voldoende na de 2-2 van vorige week in Glasgow.

Rangers kwam in de eerste helft niet verder dan een mogelijkheid voor Cyriel Dessers, maar de oud-spits van Feyenoord schoot voorlangs. Aan de overkant was PSV dreigender. Na aanvallen over de linkerflank was de 22-jarige Saibari steeds het eindstation.

De Marokkaans jeugdinternational schoot eerst na een voorzet van Sergiño Dest in kansrijke positie op de voet van Butland. Een minuut later was het wel raak. De voorzet was ditmaal van Veerman en vol overtuiging kopte Saibari de bal binnen.

Alles of niets

Na rust ging PSV op dezelfde voet verder. Twee schietkansen waren niet aan Veerman besteed, maar in de 53ste minuut was het opnieuw raak via Siabari. Uit een voorzet van Jordan Teze behield De Jong het overzicht en legde breed op de jonge middenvelder, die de bal in een leeg doel binnenschoot: 2-0.