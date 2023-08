Arbitragecommissie doet uitspraak: Volendam moet meewerken aan transfer Eiting

Carel Eiting mag de overstap van FC Volendam naar FC Twente maken. Dat heeft de arbitragecommissie van de KNVB woensdagavond bepaald. Daarmee is een slepend conflict tussen speler en club tot een einde te komen.

Na opnieuw een zitting in Zeist vol met verwijten over en weer, is er nu dus duidelijkheid. Volendam moet vóór 1 september meewerken aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Twente, dat Eiting graag wil overnemen, moet een transfersom van 1 miljoen euro betalen.

Twente had al eerder aangegeven die miljoen euro te willen betalen. Morgen wordt Eiting gekeurd in Enschede.

Onder de aanwezigen bij de zitting waren onder meer de familie van Eiting en algemeen directeur van FC Twente Paul van der Kraan.

De uitspraak leidde tot grote opluchting bij Eiting, die na twee lange zittingen in tranen uitbarstte.