BAT Niemeyer onderzoekt sluiting tabaksfabriek in Groningen

Tabaksfabrikant BAT Niemeyer onderzoekt of de productie van shagtabak in Groningen kan worden verplaatst naar Hongarije en Duitsland. Dat zou het einde betekenen voor de tabaksfabriek in Groningen waar 185 mensen werken.

De sluiting van de fabriek is een van de scenario's waar de directie van BAT aan denkt. Een ander plan van het bedrijf is om alternatief werk naar Groningen te halen. "Er is geconstateerd dat de consumptie van sigaretten en shag achterblijft bij de verwachtingen. Daar moet BAT op inspelen door productiecapaciteit in te richten op minder risicovolle producten. Dat onderzoek vindt eigenlijk continu plaats", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord.

Vanwege de marktomstandigheden besloot BAT onderzoek te doen naar de verschillende productielocaties in Europa. Het bedrijf ziet nu voordelen in het samenbrengen van de productie op minder locaties.

'Boodschap komt hard aan'

De werknemers zijn op de hoogte gebracht van de plannen van het bedrijf. Ook de vakbonden zijn geïnformeerd. "Sommige mensen hadden het wel verwacht, maar bij anderen heerst grote verslagenheid. Als je hier heel wat jaren gewerkt hebt, komt dat als een klap", aldus de woordvoerder. "Het spreekt voor zich dat we onze mensen in Groningen tijdens de stappen in het proces op de hoogte zullen houden van de stand van zaken."

Vakbond CNV zegt dat door een eventuele sluiting van de fabriek ook ongeveer zestig werknemers die via de sociale werkplaats bij BAT Niemeyer actief zijn worden geraakt. "Het bedrijf heeft meerdere reorganisaties achter de rug. De kans dat de sluiting niet plaats gaat vinden is zeer gering", aldus onderhandelaar Hank Oomkes van CNV Vakmensen.

Volgens Oomkes zal het verplaatsen van de fabriek ook een grote klap zijn voor de werkgelegenheid in de regio. "Het is maar de vraag of het dan lukt om iedereen van werk naar werk te krijgen. Veel werknemers hebben lange dienstverbanden. En er zijn in de regio nog meer bedrijven die aan het reorganiseren zijn, zoals NAM, Shell en NEG. Ik maak me daar zorgen over."

BAT Niemeyer, voorheen bekend als Koninklijke Theodorus Niemeyer B.V. , is onderdeel van British American Tobacco. Het bedrijf heeft de laatste jaren vaker geschrapt in het personeelsbestand. Zo maakte de tabaksfabrikant afgelopen november bekend dat zestig mensen hun baan verliezen. Ook toen als gevolg van de snellere daling van de consumptie van shagtabak. Maar ook de toename van Europese regelgeving speelt het bedrijf parten.