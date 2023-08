Zuid-Holland dreigt Chemours met dwangsom voor illegaal lozen

Chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht moet stoppen met het lozen van de stof trifluorazijnzuur (TFA). Milieudienst DCMR dreigt met boetes van 125.000 euro per overtreding.

DCMR is namens de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven zoals Chemours. De milieudienst trof in mei TFA aan in het afvalwater dat het bedrijf loost in het riool, meldt Rijnmond. Volgens de provincie Zuid-Holland heeft Chemours geen vergunning om deze stof te lozen.

TFA is een pfas-verbinding, die het RIVM aanmerkt als 'potentieel zeer zorgwekkende stof'. Dit zijn stoffen die nog niet met zekerheid als zeer zorgwekkend bestempeld zijn, maar wel extra in de gaten worden gehouden. De milieudienst en de provincie willen dat de lozing direct stopt en legt het chemiebedrijf een zogeheten dwangsom onder last op.

Dwangsommen

DCMR laat het watermonster nu door een onafhankelijk laboratorium analyseren. "Als na vier maanden blijkt dat Chemours nog steeds onvergund TFA loost, gaat de milieudienst dwangsommen innen. Het gaat om 125.000 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 1.250.000", aldus de provincie. Chemours kan het besluit nog aanvechten bij de rechter. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd.

Het is niet voor het eerst dat de milieudienst Chemours dwangsommen oplegt. Zo werd in 2018 in het afvalwater een stof aangetroffen waarvoor Chemours geen vergunning had om te lozen. Er werd toen gedreigd met een dwangsom van 250.000 euro per overtreding.

Hoorzitting

De fabrikant van kunststoffen ligt onder een vergrootglas na een recente tv-uitzending van Zembla. In juni onthulde Zembla interne stukken, waaruit bleek dat de directie van Chemours (voorheen DuPont) al in 1993 wist dat het gebruikte pfas bij de vestiging in Dordrecht vervuiling van grondwater veroorzaakte.

Er werden pfas-concentraties gemeten die 75 keer hoger waren dan de eigen norm van DuPont. Die uitzending heeft tot veel onrust geleid bij omwonenden en anderen.

Aankomende vrijdag organiseert de provincie in het stadhuis in Dordrecht een hoorzitting over Chemours. Omwonenden, lokale bestuurders, de omgevingsdienst, werknemers en de directie van het bedrijf kunnen dan hun zegje doen. Volgens Rijnmond hebben zo veel mensen zich voor deze hoorzitting aangemeld dat er een extra dag voor is uitgetrokken.