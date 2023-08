Orkaan Idalia veroorzaakt veel overlast in Florida

Miljoenen inwoners van de zogeheten Big Bend-regio, aan de westkust, zijn geëvacueerd of zetten zich schrap in afwachting van een vloedgolf. Idalia kwam aan land als een orkaan van de derde categorie van in totaal vijf categorieën. Daarmee was het de zwaarste orkaan in Big Bend sinds 1950.

Twee automobilisten kwamen om het leven bij verschillende incidenten. Beiden verloren de macht over het stuur tijdens extreme regenval en reden tegen een boom. Vliegvelden in het gebied hebben bij elkaar meer dan duizend vluchten geschrapt en nog eens tweeduizend vluchten zijn vertraagd door de orkaan.

De orkaan kwam vanochtend om 07.45 uur lokale tijd aan land aan de westkust van Florida met windsnelheden tot 205 kilometer per uur. Dat leidde tot grote overstromingen en massale uitval van elektriciteit. Idalia is zo sterk vanwege het warme water in de Golf van Mexico.

Maandag en dinsdag heeft de orkaan al veel overlast veroorzaakt op Cuba. In korte tijd viel tot wel 10 centimeter regen waardoor verschillende gebieden onder water kwamen te staan.

Idalia beweegt zich nu richting de staat Georgia en neemt in kracht af tot een orkaan van de eerste categorie, met windsnelheden tot 140 kilometer per uur. Daarna zal Idalia verder trekken en vannacht als tropische storm aankomen in North en South Carolina.

President Biden heeft contact opgenomen met gouverneur DeSantis van Florida over de orkaan. Later vandaag zal Biden meer bekendmaken over hoe de overheid gaat reageren op de orkaan in Florida.