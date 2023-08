93-jarige ex-kardinaal in VS toch niet vervolgd in misbruikzaak

Een van seksueel misbruik beschuldigde ex-kardinaal in de VS ontloopt een rechtszaak. Experts hebben dementie vastgesteld bij de 93-jarige Theodore McCarrick. Vanwege McCarricks onbekwaamheid heeft de rechter in Massachusetts een streep gezet door de strafzaak.

McCarrick is de eerste kardinaal in de VS die werd aangeklaagd wegens misbruik van een minderjarige. "Hij gaat vrijuit en ik blijf met lege handen achter", reageert de man die verklaart op 16-jarige leeftijd te zijn aangerand door de hoge geestelijke. McCarrick heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

'Dik dossier'

De kardinaal is eerder beschuldigd van zedenmisdrijven tegen een 11-jarige en een aantal volwassen kerkgangers. Een aartsbisschop noemde het vijf jaar geleden een "dik dossier" en riep paus Franciscus op af te treden vanwege het schandaal. Volgens aartsbisschop Carlo Maria Vigano, die Vaticaan-diplomaat is geweest, wist de paus van de reeks misbruikbeschuldigingen tegen McCarrick.

Het Vaticaan zette McCarrick in 2018 op non-actief in afwachting van een onderzoek naar de aantijgingen. De kardinaal diende vervolgens zijn ontslag in. Het was de eerste keer sinds 1927 dat een kardinaal opstapte. Deze functie is na paus de hoogste in rang binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Verjaring

Het duurde tot 2021 voordat er een rechtszaak tegen de Amerikaan werd aangespannen. In bijna alle gevallen van misbruikbeschuldigingen was sprake van verjaring. Maar het veronderstelde misbruik van een 16-jarige in 1974 kon wel voor de rechtbank worden gebracht, vanwege afwijkende wetgeving op statelijk niveau. Nu, twee jaar later, blijkt dat McCarrick alsnog niet kan worden vervolgd.

Seksueel misbruik is al decennia een groot probleem binnen de Rooms-Katholieke Kerk, ook in de VS. Volgens een rapport uit 2004 zijn er in de VS tussen 1950 en 2002 ruim 11.000 beschuldigingen geuit. De aantijgingen gingen over ruim 4000 priesters. Dat komt neer op zo'n 4 procent van het totale aantal priesters dat toen actief was in de VS.