'Gabon moet zich politiek helemaal opnieuw uitvinden als staatsgreep slaagt'

Voor de negende keer in drie jaar tijd is er in een land in West- of Centraal-Afrika een coup gepleegd. De staatsgreep vertoont veel overeenkomsten met die in de andere landen, maar er zijn ook grote verschillen.

Een groep militairen verscheen vannacht op de staatstelevisie met de mededeling dat zij een streep zetten door de resultaten van de verkiezingen. De gekozen president Ali Bongo is onder huisarrest geplaatst. Op de straten werd ondertussen door militairen de naam van Brice Oligui Nguema gescandeerd, het hoofd van de Republikeinse Garde. Die is later op de avond benoemd tot tijdelijke leider van het land.

Oligui Nguema werd door een groep soldaten in de lucht geheven: