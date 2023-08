FC Twente 'remontada' in Enschede tegen Fenerbahce: 'Lelijke uitslag rechttrekken'

Europese avond bij de NOS

De wedstrijden Twente-Fenerbahçe (19.00 uur), Ajax-Loedogorets (20.00 uur) en SK Brann-AZ (19.00 uur) zijn donderdag te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook doen we in Langs de Lijn en Omstreken verslag van de wedstrijden.

In het late Journaal (23.10 uur) zijn er korte samenvattingen te zien.