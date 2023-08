Jansen kan in Bergen nog niet beschikken over aanvoerder Clasie

Jordy Clasie kan donderdagavond niet spelen in de return van AZ tegen SK Brann in de play-offs van de Conference League. De aanvoerder is nog niet hersteld van een blessure. Trainer Pascal Jansen moest het vorige week in de thuiswedstrijd, die met 1-1 eindigde, ook al zonder Clasie doen.

Jansen weet, na het teleurstellende gelijkspel in Alkmaar, waar het beter moet. "Wij speelden in een te laag tempo en er werden aan beide kanten veel overtredingen gemaakt. Het hoort erbij, maar aan de andere kant: als wij balbezit hebben, zal de bal sneller rond moeten gaan en moeten we meer creëren. Na de wedstrijd heb ik tegen de spelers gezegd dat ze snel moeten leren. Afgelopen seizoen hebben we laten zien dat we dat kunnen, dus ik heb alle vertrouwen in morgen."

'50-50....'

Jansen: "Na de wedstrijd van vorige week is het 50-50... Het niveau dat wij hebben gehaald, was niet voldoende om de wedstrijd winnend af te sluiten."