Amsterdamse kamerverhuurders negeren verbod op groepscontracten

Kamerverhuurders in Amsterdam sluiten nog steeds omstreden groeps- en hoofdhuurdercontracten af, ondanks een verbod dat sinds april 2020 van kracht is. Dit blijkt uit onderzoek van NOS op 3. De gemeente Amsterdam was hiervan niet op de hoogte en zegt naar aanleiding van het onderzoek te gaan handhaven. "Het is teleurstellend dat er vergunninghouders zijn die zich niet aan de regels houden."

Eerder onthulde NOS op 3 dat in heel Nederland kamers worden verhuurd via groepsconstructies om het puntensysteem voor kamers te omzeilen. Amsterdam is sinds april 2020 de enige stad die verhuurders wettelijk verplicht individuele kamercontracten af te sluiten. Doel is om de rechten van kamerbewoners te beschermen en het afdwingen van een eerlijke huurprijs via de Huurcommissie makkelijker te maken.