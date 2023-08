Auto vat vlam na lossen van vrachtschip Fremantle Highway

Bij het lossen van auto's op het vrachtschip Fremantle Highway heeft een auto vlam gevat. Tijdens het verplaatsen van een elektrische auto met waterschade is een reactie ontstaan in de batterij, waardoor brand ontstond, meldt bergingsbedrijf Smit Salvage.

De Fremantle Highway ligt in de Eemshaven in Groningen. Bergers van Smit Salvage en Boskalis zijn zo'n twee weken geleden begonnen met het van boord halen van auto's van het schip waarop vorige maand brand uitbrak.

Zo'n 1000 auto's gelost

Aan boord van het transportschip waren 3784 auto's. Ruim 2700 voertuigen die op de bovenste dekken stonden gingen bij de brand verloren en staan nog steeds op het schip. De auto's op de onderste vier dekken waren na de brand nog redelijk intact en zijn nu allemaal van boord gehaald.

De auto die vandaag vlam vatte was een van de laatste auto's op de onderste dekken, meldt bergingsbedrijf Smit Salvage. "We zijn voorbereid op alle risico's en wisten van tevoren dat dit kon gebeuren. We stonden al paraat en het vuur was dan ook al snel uit", zegt directeur Richard Janssen.

Ook Groningen Seaports, waar de Eemshaven onder valt, zegt dat de brand snel onder controle was. "De brandweer van de bergingsbedrijven was al ter plaatse. Toen de auto van het schip werd gehaald, kwamen er vlammen onder vandaan en is het voertuig meteen in een container met water getakeld."