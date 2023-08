Weer tientallen graven van inheemse kinderen gevonden in Canada

In Canada zijn in de buurt van een voormalig religieus internaat opnieuw tientallen graven van inheemse kinderen gevonden. Dat heeft Jenny Wolverine, hoofd van de English River inheemse gemeenschap, bekendgemaakt op een persconferentie.

"Wat we hebben gevonden is hartverscheurend en overweldigend: tot nu toe zijn er 93 ongemarkeerde graven ontdekt, van 79 kinderen en 14 baby's", aldus Wolverine. "Dat is nog geen definitief cijfer", voegde ze eraan toe. Het uiteindelijke aantal kan dus hoger liggen.

De graven werden na radaronderzoek van de bodem ontdekt in de buurt van de rooms-katholieke Beauval Indian Residential School in de provincie Saskatchewan. Volgens de Universiteit van Regina werd de school in 1995 gesloopt door de voormalige bewoners, nadat die dat jaar werd gesloten.

Bijna een eeuw lang werden er in Canada inheemse kinderen onder dwang naar 139 internaten gestuurd. In totaal ruim 150.000. De kinderen werden gescheiden van hun familie en het was de bedoeling dat ze zich aanpasten aan de cultuur van de witte bewoners van Canada. Duizenden van hen stierven aan ziekte, ondervoeding of verwaarlozing. Op de scholen werden kinderen mishandeld en vermoord.

Op de internaten was het de praktijk om overleden kinderen in anonieme massagraven te laten verdwijnen.

1300 graven

De afgelopen twee jaar komt dit deel van het koloniale verleden van Canada weer boven, doordat er vaker anonieme kindergraven ontdekt werden in de buurt van scholen waar inheemse kinderen naartoe moesten. In heel Canada kwamen al meer dan 1300 graven aan het licht. In de provincie Saskatchewan, waar deze graven werden ontdekt, werden in 2021 al 751 kindergraven gevonden.

De Canadese regering heeft in 2008 excuses aangeboden en keerde inmiddels zo'n 2 miljard euro uit als compensatie voor het veroorzaakte leed.