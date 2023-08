Kaag tegen Kamer: controversieel verklaren kan Nederland Europees geld kosten

Demissionair minister Kaag van Financiën waarschuwt de Tweede Kamer dat Nederland veel Europees steungeld kan mislopen als bepaalde plannen worden stilgelegd totdat er een nieuw kabinet is. In een brief aan de Kamer schrijft ze dat het in het uiterste geval om meer dan 5 miljard euro kan gaan.

Het gaat om geld uit het Herstel- en Veerkrachtplan van de EU. Met gezamenlijke leningen willen de lidstaten investeren in de economie en verduurzaming om zo sterker uit de coronacrisis te komen.

Landen kunnen verzoeken indienen, maar moeten wel aantonen dat er iets gebeurt voordat ze het geld daadwerkelijk krijgen. Nederland zet in op verduurzaming en digitalisering,

Over twee weken bepaalt de Tweede Kamer welke onderwerpen 'controversieel' worden verklaard totdat er een nieuw kabinet zit. Kaag roept de Kamerleden op om bij hun keuze ook rekening te houden met de regels uit Brussel.

Korting

Als de afgesproken mijlpalen niet worden gehaald, kan Nederland worden gekort, schrijft ze. Dat kan al gauw 500 miljoen euro schelen. Het kan zelfs zo zijn dat het hele Nederlandse pakket niet meer aan de Europese eisen voldoet en dan staat het totale bedrag van 5,4 miljard euro op losse schroeven.

De Europese Commissie kan zo'n korting eventueel verzachten. Maar Kaag verwacht dat in dat geval niet, juist omdat Nederland er bij de totstandkoming van het Herstel- en Veerkrachtplan op heeft gehamerd dat lidstaten zich aan de voorwaarden moeten houden.

Omdat de steungelden al zijn verwerkt in de begroting, zou een korting onmiddellijk een gat in de begroting slaan. Welke onderwerpen controversieel worden verklaard is volgens Kaag "vanzelfsprekend te allen tijde aan uw Kamer", maar ze vindt het wel "noodzakelijk om de mogelijke consequenties uit te leggen".