Financial News Radio wordt Radio4all en haalt Giel Beelen terug van sabbatical

Met de nieuwe indeling van de FM-zenders op radio die vrijdag ingaat, wordt steeds meer duidelijk over de plannen van een van de nieuwkomers. Financial News Radio, dat na de veiling in juli de plek inneemt van Sublime, gaat verder als Radio4All. Dj Giel Beelen is aangetrokken als zenderdirecteur, bevestigt hij aan de NOS.

De voormalig NPO-dj kwam na de FM-veiling in contact met eigenaar Joost Zuurbier. Hij zegt dat Radio4All een voorlopige naam is voor een zender die een soort verzameling van verschillende radioprogramma's moet worden.

Zenderbaas Beelen en -eigenaar Zuurbier spreken van een "echt vernieuwend concept". Volgens Beelen, die programma's maakte voor 3FM, Veronica en NPO Radio 2, is het huidige radiolandschap "een beetje ingekakt".

"Je zou kunnen zeggen dat dit geen station wordt", legt Beelen het idee achter Radio4All uit. "Het wordt een zender met allerlei verschillende programma's, met allerlei soorten makers, muziek en onderwerpen. Dat is echt vernieuwend. Die makers zijn er al. Er zijn podcastmakers opgestaan en allemaal andere mensen die radio kunnen maken en misschien ook willen. Die krijgen als test een programma en zeggen tegen hun volgers: 'Ik ben dan en dan op de radio'. Zo'n station wordt het."

Hilversum 3

Het idee achter een radiozender met elke dag een ander profiel met verschillende programma's doet denken aan het oude Hilversum 3. Hier had elke publieke omroep zijn eigen dag en invulling op de zender. "Dat is helemaal geen slechte referentie", reageert Beelen. "Ik begrijp niet waarom dit niet nu al gebeurt. We moeten terug naar de tijd waarop je allemaal verschillende programma's op de radio hoorde."

Wel zal het vanaf vrijdag in eerste instantie stil worden op de in juli geveilde frequentie. Sublime is daar nog twee dagen op te horen. Maar pas per 1 november begint het nieuwe station met testuitzendingen. "We waren wel van plan om vrijdag direct uit te zenden, maar bij nader inzien lukt dat niet", aldus Beelen. "In november beginnen we in eerste instantie als een soort radiolaboratorium, voor iedereen die radio kan en wil maken. Vanaf 1 januari gaat de nieuwe zender echt van start. We willen tot die tijd ook alles technisch goed uitzoeken."

In de tussentijd gaat Beelen op zoek naar radiomakers en technici. In Amsterdam-Oost is een locatie gehuurd waar de studio zal worden aangelegd. Beelen, die eerder dit jaar met sabbatical ging, laat in het midden of hij zelf ook te horen zal zijn op de zender. "Ik ben creatief directeur. Of ik mijzelf ga programmeren moeten we nog zien. Er zullen in ieder geval namen bij komen; onbekende, maar ook bekende."