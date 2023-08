Turner Schmidt schrijft tweede WK-kwalificatiewedstrijd op zijn naam

Loran de Munck, die vorig jaar de WK-finale haalde op voltige en eerder dit jaar ook in de EK-finale stond op dat toestel, kwam in actie op drie toestellen. Op voltige was hij met 14,850 punten verreweg de sterkste. Ook aan ringen (13,125) en op brug (13,450) zette hij stabiele oefeningen neer.

"Vorige keer zat ik er iets lekkerder in", zei Schmidt. "Ik heb geen grote blessures, maar tussen de twee kwalificaties in heb ik wat kleine dingetjes opgelopen. Ik heb eigenlijk niet goed kunnen trainen, niet zoals ik had gewild. Dus het was eigenlijk een beetje survivalmode vandaag. Uiteindelijk weet je op een grote wedstrijd ook niet hoe je je voelt. Je moet het doen met hoe je je voelt die dag. Dus ik dacht: we vliegen er gewoon in en dan zien we wel waar het schip strandt. Dat is dan toch als eerste, dus dat is mooi."

Schmidt gaf toe dat de kleine pijntjes geen reden tot zorg zijn in aanloop naar de wereldtitelstrijd. "Als ik me geen zorgen maak, hoeven jullie dat ook niet te doen", lachte hij.