Groves wint opnieuw in Vuelta, Evenepoel laat spierballen zien in tussensprint

Kaden Groves heeft de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. De Australische renner van Alpecin-Deceuninck was de sterkste in de massasprint. Het is zijn tweede dagzege op rij.

Dat gevaar in het wielrennen altijd op de loer ligt, bleek maar weer in de geneutraliseerde openingsfase van de etappe. Nog voor de startvlag werd gezwaaid, lag Eddie Dunbar al op het asfalt. De kopman van Jayco AlUla krabbelde op, maar moest er even later de brui aan geven.

Daarmee was de gifbeker voor Jayco nog niet leeg: Filippo Zana begon de etappe met maagproblemen en ook de Italiaan moest opgeven. De Franse sprinter Bryan Coquard, de Portugese klimmer Ruben Guerreiro en de Belg Kobe Goossens waren na een valpartij van gisteren niet meer van start gegaan.

Fagúndez op avontuur

Na een aantal ontsnappingspogingen in de openingsfase kreeg de Uruguayaanse Eric Fagúndez de ruimte van het peloton. Op het hoogtepunt was zijn voorsprong zo'n vijf minuten, maar richting de enige klim van de dag kromp het verschil snel.

Op die klim, de Collado de la Ibola van de tweede categorie, was het Eduardo Sepúlveda die wegsprong uit het peloton. De Argentijn, die in het bezit is van de bollentrui, wilde zijn voorsprong in het bergklassement verstevigen en rekende Fagúndez 2 kilometer voor de top in.

Sepúlveda reed door en vergrootte daarmee zijn voorsprong op Evenepoel in het bergklassement. Het peloton hield zich koest en kwam ruim een minuut na Sepúlveda boven.