Politie vindt bijna acht ton in verborgen ruimte bestelauto

Doordat de bestuurder van een bestelbusje ongewoon gedrag vertoonde is de politie een drugsbende op het spoor gekomen. Er zijn drie verdachten aangehouden en meer dan 900.000 euro is in beslag genomen. Het grootste deel lag in een verborgen ruimte in de auto.

Maandagochtend zagen agenten op de snelweg A1 een bestelbusje rijden dat zich niet aan de verkeersregels hield. Ook keek de bestuurder telkens naar beneden en niet op de weg.

De patrouille-eenheid nam het busje ter controle mee naar de parkeerplaats Hackelaar ter hoogte van Muiden. Daar ontdekten de agenten waarom de bestuurder voortdurend naar beneden keek: zijn telefoon lag tussen zijn benen.

Geldhond

Bij inspectie van de auto ontdekten de agenten een verborgen ruimte. Daarin lag een aantal tassen met bijna 800.000 euro. De bestuurder uit Hilversum werd aangehouden en het geld en de auto werden in beslag genomen.

Een paar uur later doorzocht de politie het appartement van de verdachte. Met behulp van een geldhond vonden de politiemensen nog eens ongeveer honderdduizend euro.

Rolex

De 26-jarige partner van de verdachte was in het pand aanwezig en werd gearresteerd. In haar auto trof de politie geld, een blok harddrugs en twee Rolex-horloges aan. Een man van 42 uit Soesterberg die zich in de buurt van de flat ophield werd ook opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid.

Nadat de politie de flatwoning in Hilversum had doorzocht was de kelderbox aan de beurt. Daar stonden tientallen tonnen en kartonnen dozen. Opgeroepen specialisten van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) constateerden dat de tonnen vol zaten met 650 kilo van een stof waarmee je cocaïne kunt versnijden.

Amfetamine

De kartonnen dozen zaten vol met zakken Mapa. Dat is een stof die door een chemische reactie wordt omgezet in BMK en dat is weer de grondstof voor amfetamine. Ook hiervan was 650 kilo aanwezig. Verder werd nog zeven liter amfetamine-olie aangetroffen.

Aan het eind van de middag werd ook nog een bedrijfspand in Loosdrecht doorzocht. Dat wordt door de verdachte uit Hilversum gehuurd. Daar nam de politie een weegschaal met poederresten en een sealapparaat, ook met poederresten, in beslag.