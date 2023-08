Ivanusec voelt zich 'een ster' in De Kuip: 'Nu wil ik mezelf bewijzen'

"Ik voelde me heel trots dat ze me als een ster onthaalden. Nu wil ik mezelf bewijzen dat ik een goede speler ben", aldus de gretige Kroaat. "Feyenoord is groot en professioneel. De spelers zijn getalenteerd. Ik heb het hier goed naar mijn zin."

Vlak voor de aftrap tegen Almere City (6-1) zondag werd Ivanusec samen met Ondrej Lingr gepresenteerd aan het Feyenoord-publiek. "Het was geweldig, een groot moment voor mij", zegt hij vandaag op de persconferentie.

Hij keek zijn ogen uit tijdens de presentatie in De Kuip afgelopen zondag, Luka Ivanusec. De Kroatische vleugelaanvaller wil de Feyenoord-fans overtuigen de komende maanden. Vorige week kondigde Feyenoord hem aan als nieuwe aanwinst .

De Kroatische vleugelaanvaller wil Champions League-voetbal spelen met Feyenoord. Hij kijkt met een trots gevoel terug op zijn presentatie in het stadion afgelopen zondag. - NOS

Ivanusec kan als linksbuiten en centrale middenvelder spelen. In 173 officiële duels voor Dinamo Zagreb was hij bij 57 doelpunten betrokken. Hij droeg to dusver veertien keer het shirt van de nationale ploeg van Kroatië.

Vooral het afgelopen seizoen de aanvaller bepalender met doelpunten (13) en assists (5). "Ik speelde goede wedstrijden, maar mijn statistieken waren minder. Dus ik ging me meer focussen op het kansen creëren, schieten en uiteindelijk tot goals komen."

Dinamo trapte op rem

Feyenoord probeerde Ivanusec al eerder deze zomer in te lijven, maar Dinamo Zagreb wilde hem niet afstaan. De club wilde eerst het hoofdtoernooi van de Champions League bereiken. Maar dat lukte niet. AEK Athene bleek over twee duels net iets te sterk.

"Maar ik wilde vanaf het begin naar Feyenoord", maakte de Kroaat duidelijk. "Als we met Dinamo de Champions League gehaald hadden, wilde ik alsnog naar Feyenoord."

"Ik denk dat de competitie hier groter is. Ik begreep goed dat ze me wilden behouden, maar ik heb gevraagd of ik mocht gaan", aldus Ivanusec, die met rugnummer 17 gaat spelen bij de Rotterdammers.