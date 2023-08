Tiende blessure Depay in vijf seizoenen: 'Speler moet vaak te snel weer spelen'

Een hamstringblessure houdt Memphis Depay waarschijnlijk de komende weken aan de kant, zo meldt de Spaanse krant Marca woensdag. Door deze nieuwe kwetsuur moet de aanvaller weer toekijken. Weer, want in de laatste jaren moest hij al zo'n zestig duels missen door blessures. "De hamstringblessure is berucht bij voetballers", vertelt Diederik Oei, sportarts op Sport Medisch Centrum Papendal in Arnhem. Blessureleed is voor Depay niets nieuws. Zijn zware blessure in december 2019, waarin hij in een wedstrijd van zijn toenmalige team Olympique Lyon zijn voorste kruisband afscheurt en een periode van lange revalidatie inluidt, blijkt de eerste in een lange rij. Blessurereeks Depay moet 200 dagen lang herstellen en komt terug. Daarna gaat het ruim anderhalf jaar goed met de spits en verdient hij in juni 2021 een transfer naar FC Barcelona. Maar bij de Catalaanse club lijkt het maar niet op te houden met blessures. Een hamstringblessure, achillespeesblessure, een dijbeenverrekking en een bovenbeenblessure teisteren de Oranje-international.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Oei weet hoe die kwetsuren kunnen ontstaan. "Ik ken de specifieke situatie van Memphis niet, maar spieren hangen als schakels aan elkaar in een soort keten. Als er één zwakke schakel in zit, bijvoorbeeld bij Depay de voorste kruisband die geopereerd is, dan kun je van de ene naar de andere blessure gaan." 'De speler moet snel weer het veld op' Daarnaast wijst de sportarts ook op de revalidatietijd. "De fysiotherapeuten van clubs en de clubarts staan ook onder druk van de trainer, club en zaakwaarnemers. Die willen allemaal de speler weer snel op het veld hebben. Zij kunnen niet zeggen: 'hier nemen we zo veel tijd voor'." Dus kan het voorkomen dat een speler in zijn revalidatie te snel gaat. "En dan weer een ander schakeltje overbelast bij het optrainen." Ook de wil van de sporter speelt mee, zegt Oei. "Op Papendal zien we vaak met topsporters dat ze er ook zelf graag vaart achter willen zetten. Maar vaak moet je echt de tijd nemen en ook weer rustig gebracht worden." Dat gaat alleen vaak niet in het voetbal, weet ook Depay als hij in september 2022 tegen Polen een bovenbeenblessure oploopt. Twee maanden later begint het WK voetbal in Qatar, waar hij graag bij is.

Memphis Depay verlaat geblesseerd het veld tegen Polen - ANP