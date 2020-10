15 jaar cel en tbs geëist voor misbruiken en doden Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen Jos B. voor het seksueel misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen op de Brunssummerheide in de zomer van 1998. Daarnaast wordt hem het bezit van kinderporno ten laste gelegd.

Volgens het OM is er sprake van gekwalificeerde doodslag. Dat betekent dat Nicky is gedood om een ander misdrijf, namelijk het misbruik van Nicky, te verhullen.

B. weigerde mee te werken aan psychisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Deskundigen geven daarom geen advies over de toerekeningsvatbaarheid of de kans op recidive. Door zijn weigerachtige houding is hij een gevaar voor de samenleving, zegt de officier van justitie. Daarom wil het OM dat er tbs met dwangverpleging wordt opgelegd.

Het OM ziet als uitgangspunt de maximale straf van 20 jaar, maar ondanks het ontbreken van een advies van het Pieter Baan Centrum gaat het OM ervan uit dat B. niet volledig toerekeningsvatbaar is, omdat een pedofiele stoornis is vastgesteld en hij tot aan zijn aanhouding kinderporno met een gewelddadige karakter in zijn bezit had. Daarom wordt een straf geëist van 15 jaar met tbs. Als de rechtbank geen tbs zal opleggen, vraagt de officier van justitie om B. een celstraf van 18 jaar op te leggen.

Het proces gaat maandag verder. Op vrijdag 16 oktober krijgt B. het laatste woord. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Toneelstukje

Vorige week doorbrak B. voor het eerst sinds zijn aanhouding in 2018 zijn stilzwijgen. In een videoboodschap verklaarde hij dat Nicky al was overleden toen hij hem in 1998 op de Limburgse Brunssummerheide aantrof. Hij zou hem hebben aangeraakt om te zoeken naar ademhaling en hartslag, waarna hij hij vertrok.

De officier van justitie noemde deze verklaring vandaag een "ingestudeerd toneelstukje". Ook werd zijn proceshouding gelaakt, omdat hij veel zweeg en zei later met een verklaring te komen: "Verdachte heeft een spel gespeeld. Hij heeft lange tijd de familie onterechte hoop gegeven."

Hoewel de doodsoorzaak niet met honderd procent zekerheid is vastgesteld, gaat het OM uit van een misdrijf, omdat een natuurlijke doodsoorzaak uit te sluiten zou zijn. Zich baserend op twee pathologen die sectie hebben gedaan op het lichaam concludeert het OM dat de jongen is verkracht voordat hij overleed. Het is onduidelijk hoe dat precies is gebeurd.

22 jaar onzekerheid

De 11-jarige Nicky Verstappen was in augustus 1998 op kamp op de Brunssummerheide, iets ten noorden van Heerlen. Hij verdween uit zijn tent en werd anderhalve dag later dood gevonden bij een dennenbosje, op zo'n 1200 meter van het kampterrein.

Jos B. staat al sinds het begin van het politieonderzoek in het onderzoeksdossier, omdat hij de nacht na de vondst van het lichaam van Nicky over een paadje op de Brunssummerheide fietste. In 2018 kwam hij in beeld als verdachte bij een dna-verwantschapsonderzoek, waarna hij in Spanje werd aangehouden.

In de zitting ging de officier van justitie in op de grote impact van de zaak op alle betrokkenen. Gisteren kwam de familie van Nicky aan het woord, waarbij Nicky's moeder en zus zich rechtstreeks tot B. richtten om te vertellen wat de jarenlange onzekerheid met hen heeft gedaan.

Lees hier ons liveblog terug over de zitting van vandaag.