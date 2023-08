Steijn blij met Ajax-aanwinsten, maar 'speler als Almada had niet misstaan'

Ajax-trainer Maurice Steijn heeft op de persconferentie daags voor het duel met Loedogorets, in de voorronde van de Europa League, vooral vragen gekregen over het aankoopbeleid van de Amsterdammers. "Ik ben in ieder geval blij dat er spelers komen." Steijn: "Als je hoort wat er in totaliteit weggaat of weg is gegaan en wat er nu in totaliteit terugkomt, dan is dat een hele metamorfose. Maar ik ben in elk geval wel blij dat de posities ingevuld zijn." Toch heeft hij ook nog wel wat te wensen. "Ik zou nog wel één positie willen versterken." Steijn vindt het "niet zo netjes" tijdens de persconferentie te vertellen over welke positie hij het precies heeft. "Maar ik denk dat er nog wel iets aan gaat komen." Almada niet naar Amsterdam Na de komst van Georges Mikautadze, die vanochtend een vijfjarig contract tekende, lijkt de gehoopte overgang van Thiago Almada naar Amsterdam van de baan. Maar Steijn had de 22-jarige Argentijn graag aan zijn selectie toegevoegd. "We hebben hem aan het werk gezien. Hij is een geweldige speler en ik denk ook een typische Ajax-speler. Zo'n speler had hier niet misstaan, maar wij hebben voor een ander type gekozen op ook een iets andere positie. Daar ben ik overigens ook heel blij mee."

Thiago Almada - EPA

Steijn vertelt dat hij bij technisch directeur Sven Mislintat kon aangeven welke posities volgens hem versterkt moesten worden. "We hebben ook wel wat namen genoemd, maar dan weet je natuurlijk niet of die speler daadwerkelijk haalbaar was of zelf ook naar Ajax wilde." "Uiteindelijk zijn daar andere keuzes gemaakt", gaat Steijn verder. "Dat hoeft niet per se goed of slecht te zijn. Dat is de taak van de technisch directeur met zijn scouts om daar een klap op te geven." Ajax-dna Op de vraag of hij niet toch graag wat meer gevestigde namen erbij had gekregen, komt er geen duidelijke ja of nee. "De vraag is ook of dat haalbaar was. Aan de ene kant wil je natuurlijk gevestigde namen hebben. Dat is voor een trainer lekker, maar aan de andere kant wil je ook jonge jongens met Ajax-dna."

Bekijk hier de persconferentie van Ajax-trainer Maurice Steijn voorafgaand aan het duel met Loedogorets. Hij gaat daarbij in op het aankoopbeleid van de club. - NOS

Steijn denkt dat het bij "een aantal spelers die gekomen zijn" wel goed zit met dat Ajax-dna. "We hebben met elkaar gezeten aan welke voorwaarden het Ajax-dna moet voldoen. En dat is individuele kwaliteit, stukje bravoure, vooruit durven verdedigen en spelen voor de winst. Ik denk dat we echt wel een aantal hebben gehaald die dat bezitten." Ondanks de vele buitenlandse aankopen, stonden er de laatste twee wedstrijden ook zeven zelfopgeleide spelers in de basis. "Ik kijk welke spelers het beste zijn. Op dit moment heb ik voor hen gekozen, maar dat wil niet zeggen dat ze altijd beter zijn. Ik zal altijd kiezen voor het beste elftal, de beste opstelling, ongeacht waar ze vandaan komen."

Ajax-Loedogorets bij de NOS De wedstrijd Ajax-Loedogorets is morgenavond via een liveblog te volgen op NOS.nl en in de NOS-app, via flitsen bij Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1. In het late journaal zal een samenvatting te zien zijn.

Maar Steijn erkent wel dat hij in zijn achterhoofd heeft om spelers uit de eigen opleiding te willen gebruiken. "Maar dan moeten ze er ook klaar voor zijn en het elftal moet er klaar voor zijn. Om nu zomaar een jonge jongen voor de leeuwen te gooien, terwijl je nog niet helemaal stabiel bent... Daar kun je een jongen ook mee kapot maken." Europa League Het Ajax van Steijn staat morgen in de voorronde van de Europa League tegenover Loedogorets. Het uitduel werd met 4-1 gewonnen. Hij gaat ervan uit dat het wel gespeeld is en Ajax dus naar de groepsfase van het Europese clubtoernooi zal gaan, maar wil ook waken voor "misplaatste arrogantie". "Dat je door het serieus te nemen niet helemaal bij de les bent. Ook met blessures bijvoorbeeld, dat je halfbakken een duel ingaat. Spelers moeten gewoon honderd procent gefocust zijn."