'Extreem gevaarlijke' orkaan Idalia aan land in Florida, zwakt af in kracht

Orkaan Idalia is in de Amerikaanse staat Florida aan land gekomen. Dat gebeurde vanmorgen om 07.45 uur lokale tijd aan de westkust van Florida. Het Nationaal Orkaancentrum (NHC) laat weten dat er windsnelheden van 205 kilometer per uur zijn gemeten. De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor een vloedgolf veroorzaakt door de "extreem gevaarlijke" orkaan. Volgens NHC kunnen de vloedgolven ruim drie tot vier meter hoog worden.

Gisteren riep DeSantis inwoners van Florida op gevaarlijke plekken te verlaten en hoger gelegen gebieden op te zoeken. Op sommige plaatsen zijn mensen verplicht geëvacueerd.

Idalia heeft maandag en dinsdag al op Cuba tot veel overlast geleid. In korte tijd viel tot wel 10 centimeter regen in korte tijd, waardoor verschillende gebieden onder water staan. Ook viel op veel plaatsen de elektriciteit uit. Het is onduidelijk of er slachtoffers gevallen zijn.

Inwoners in Florida maakten zich gisteren gereed voor de zware storm: