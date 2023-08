Iraanse gewichtheffer voor het leven geschorst na handdruk met Israëliër

De Iraanse autoriteiten hebben gewichtheffer Mostafa Rajaei levenslang geschorst na het schudden van de hand van een Israëlische collega. Dat gebeurde afgelopen weekend na een wedstrijd in het Poolse Wieliczka.

Rajaei schudde de hand van Maksim Svirsky uit Israël nadat de twee gewichtheffers beiden een podiumplek hadden behaald op de World Masters Championships in Polen. Iran en Israël leven al jaren op zeer gespannen voet met elkaar.

Het Iraans staatspersbureau meldt dat de nationale bond Rajaei ook voor de rest van zijn leven de toegang heeft ontzegd tot alle sportfaciliteiten in Iran. Daarnaast is ook het delegatiehoofd van de Iraanse gewichtheffers, Hamid Salehinia, ontslagen.

Gespannen situatie

Het islamitische Iran erkent zijn 'gezworen vijand' Israël niet. Twee jaar geleden drong de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei er bij atleten op aan om "geen handen te schudden met vertegenwoordigers van het Israëlische criminele regime".

De 40-jarige Rajaei is een voormalig lid van het Iraanse nationale team. In 2015 was hij actief tijdens de Aziatische kampioenschappen gewichtheffen.

Iraanse judobond geschorst

In 2021 schorste de internationale judobond IJF Iran voor vier jaar van deelname aan internationale wedstrijden omdat Saeid Mollaei op de WK van 2019 zijn partij in de halve finales met opzet verloor, om zo een duel in de finale met de Israëliër Sagi Muki te ontlopen.

Eerder eisten de Iraanse autoriteiten én de judobond Mollaei zich terugtrok van de WK, omdat hij mogelijk Muki zou treffen. Mollaei deed dat niet, maar verloor dus wel opzettelijk zijn partij en dook onder.